«Сент-Луис» разгромил на выезде «Монреаль» в матче НХЛ. У Торопченко — гол и «+2»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2.
В составе «Блюз» отличились российский нападающий Алексей Торопченко, а также Брэйден Шенн, Джордан Кайру (дубль), Натан Уокер, Роберт Томас и Джейк Нейборс. У «Монреаля» забрасывали Ник Судзуки и Йоэль Армиа.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
24-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко, отметившийся заброшенной шайбой, провёл на льду 15 минут 8 секунд и заработал показатель полезности «+2». Его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич за 16.24 на льду очков не набрал, а его показатель полезности составил «+1».
«Сент-Луис Блюз», набрав 58 очков в 51 матче, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Монреаль» (50) – 13-й на Востоке.
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