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«Сент-Луис» разгромил на выезде «Монреаль» в матче НХЛ. У Торопченко — гол и «+2»

«Сент-Луис» разгромил на выезде «Монреаль» в матче НХЛ. У Торопченко — гол и «+2»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 7
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Торопченко (Сундквист, Крюг) – 00:25     0:2 Парэйко (Капанен) – 05:05     1:2 Судзуки – 10:23     1:3 Кайру (Томас, Крюг) – 15:20 (pp)     1:4 Уокер (Шенн, Крюг) – 37:49     1:5 Томас (Ледди, Нейборс) – 40:31 (pp)     2:5 Армиа (Савар, Страбл) – 43:06     2:6 Нейборс (Томас, Крюг) – 47:14 (pp)     2:7 Кайру (Томас, Крюг) – 55:33    

В составе «Блюз» отличились российский нападающий Алексей Торопченко, а также Брэйден Шенн, Джордан Кайру (дубль), Натан Уокер, Роберт Томас и Джейк Нейборс. У «Монреаля» забрасывали Ник Судзуки и Йоэль Армиа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

24-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко, отметившийся заброшенной шайбой, провёл на льду 15 минут 8 секунд и заработал показатель полезности «+2». Его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич за 16.24 на льду очков не набрал, а его показатель полезности составил «+1».

«Сент-Луис Блюз», набрав 58 очков в 51 матче, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Монреаль» (50) – 13-й на Востоке.

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