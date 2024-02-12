«Здоровяк решает». Оши — о пятиматчевой голевой серии Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о пятиматчевой голевой серии российского капитана команды Александра Овечкина.

Напомним, Овечкин вновь отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ), который прошёл этой ночью. В последний раз российский суперфорвард забивал пять матчей подряд в марте 2021 года.

«Приятно видеть, когда здоровяк решает. Несомненно, у него отличный бросок. Он делает много мелких вещей, которые помогают нам в защите, также в нападении он отвлекает внимание на себя. Он возвращается в оборону и занимает хорошую позицию. Когда все пять парней делают то же самое, это является залогом нашего успеха», — приводит слова Оши The Hockey News.