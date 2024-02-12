Толчинский — о силовом приёме Холодилина: надо какие-то корректировки в правила вносить

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал, что общался с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым по поводу эпизода с силовым приёмом в матче с «Авангардом». Форвард СКА получил болезненный удар в спину от нападающего «Авангарда» Никиты Холодилина, судьи нарушения правил не усмотрели.

«Анисимов сказал, что это не поздний силовой приём. Я хоть и без шайбы был, но не так давно от неё освободился. Сказал, что толчка на борт не было, так как я был близко к борту. Насчёт удара в спину — я так понял, сейчас просто нет такого правила в КХЛ, как удаление за удар в спину. Спорный момент, надо разбираться. Может, какие-то корректировки в правила вносить. Реально тяжело сказать. Мне показалось, что было удаление. Кому-то показалось, что нет. Трудное решение», — сказал Толчинский в эксклюзивной беседе корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.