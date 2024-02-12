«Минут 10 говорил с главным судьёй КХЛ». Толчинский — о скандале в игре «Авангард» — СКА

Вчера, 11 февраля, СКА впервые сыграл на новой арене, установив рекорд посещаемости крытых стадионов в КХЛ. 21 481 зритель наблюдал за тем, как автором первого гола в истории «СКА Арены» в лиге стал нападающий армейцев Сергей Толчинский, который в этом матче оформил дубль.

Всего за пять дней до этого во время матча с «Авангардом» Сергей попал под жёсткий силовой приём форварда омичей Никиты Холодилина и был вынужден досрочно завершить встречу, в то время как ни арбитры, ни Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ не стали применять к 21-летнему игроку «ястребов» никаких санкций. Этот эпизод стал предметом многочисленных обсуждений и причиной скандальной заочной перепалки наставников команд на пресс-конференции.

В послематчевой беседе с корреспондентом «Чемпионата» Толчинский высказался об этом силовом приёме, рассказал о 10-минутном разговоре с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым, а также объяснил, чем «СКА Арена» лучше «Джи-Драйв-Арены» в Омске.

— Как себя чувствуете после силового приёма в матче с «Авангардом»?

— Сейчас чувствую себя нормально. Первые дни, конечно, самочувствие не очень было. Голова болела прилично. Когда меня ударили, сначала показалось, что болит всё тело. Не так сильно голова болела даже — и грудь болела, и дыхание сбилось. На следующий день уже голова побаливала, два дня пролежал в кровати потом, восстанавливался. Может, даже и хорошо, что меня ударили — я получил пару выходных, восстановился, сегодня был полон сил (смеётся).

— С вашей точки зрения, силовой Холодилина был чистым?

— Насчёт чистоты силового не знаю. Судьи, конечно, разбирали. Для меня, если честно, спорный момент — утром даже с Алексеем Анисимовым разговаривал минут 10. Пытался просто понять, почему не было удаления, потому что с моей стороны показалось, что был удар в спину. Но это игра, это бывает. Не думаю, что Холодилин сделал это специально. Он после игры написал мне и извинился, мы поговорили, всё нормально. Мне кажется, это просто опасно. Опасен сам момент удара в спину. Не знаю, момент вроде разбирали на разных передачах. Но для меня это спорный момент.

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— Как объяснил ситуацию Анисимов?

— Сказал, что это не поздний силовой приём. Я хоть и без шайбы был, но не так давно от неё освободился. Сказал, что толчка на борт не было, так как я был близко к борту. Насчёт удара в спину — я так понял, сейчас просто нет такого правила в КХЛ, как удаление за удар в спину. Спорный момент, надо разбираться. Может, какие-то корректировки в правила вносить. Реально тяжело сказать. Мне показалось, что было удаление. Кому-то показалось, что нет. Трудное решение.

— Дамир Шарипзянов говорил, что стадион в Омске лучше «СКА Арены».

— Он же только на Матче звёзд здесь был. Я сейчас отыграл тут и скажу, что в Питере реально лучшая арена, на которой я когда-либо играл. В Омске тоже великолепная арена, здорово построена, отличная атмосфера. Но здесь арена в два раза больше — там 12 тысяч, здесь — 21. Это уже другой уровень. Масштаб просто впечатляет, это реальный кайф.