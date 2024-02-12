«В плей-офф такой грязи быть не должно». Кожевников — о силовом приёме на Толчинском

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение судей не удалять нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой приём на форварде СКА Сергее Толчинском. Специалист сравнил этот эпизод с удалением до конца игры защитника «Ванкувера» Никиты Задорова в матче с «Детройтом».

«А чего тут обсуждать, судьи сами всё показали! В следующем же матче СКА в Астане в точно таком же эпизоде арбитры свистнули фол — толчок на борт. Тем самым признали свою ошибку. Честно говоря, уже устал обсуждать судейство. Надоели эти постоянные оправдания со стороны руководства. Профессионалы прекрасно понимают, что реформа нашего судейского корпуса назрела.

Взгляните на последний матч «Ванкувера», обладателю моего 16-го номера Задорову там дали «5+20» в спорном эпизоде — и довесили ещё две игры дисквалификации. Честно говоря, на фоне момента с Толчинским защитник «Ванкувера» ничего и не сделал. Надо срочно улучшать судейство, в плей-офф КХЛ такой грязи быть не должно», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Ранее Толчинский заявил, что после силового приёма испытывал головокружение и два дня провёл в кровати. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по итогам рассмотрения эпизода не стал наказывать Холодилина штрафом, признав, что хоккеист провёл силовой приём по правилам.