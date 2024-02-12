КХЛ определила лучших игроков 22-й недели сезона-2023/2024

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков 22-й недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём признан Игорь Бобков («Амур»), одержавший две «сухие» победы в двух матчах. Голкипер за два матча отразил все 60 бросков по воротам.

Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард»), отдавший восемь результативных передач в трёх матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Владимир Ткачёв («Авангард»), на счету которого два гола и шесть результативных передач в трёх матчах с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий минского «Динамо» Даниил Сотишвили. На счету молодого форварда два гола, в том числе победная шайба в игре с ЦСКА (2:1), и одна передача в трёх матчах.