Тренер «Амура»: мы не учитываем очки, которые потеряла «Сибирь»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о победе над «Ладой» (1:0 Б) в Тольятти и заявил, что команда не учитывает снятие четырёх очков у новосибирской «Сибири» при подготовке к матчам.

«Наша команда играла строго по заданию, когда надо, прессинговали, а когда надо — играли от обороны. То же самое делали и соперники. В третьем периоде играли по счёту. Там уже любая ошибка могла привести… Один гол решил бы всё. Нам нужны любые очки — хоть одно, хоть два.

Мы не учитываем очки, которые потеряла «Сибирь». Мы регламент соблюдаем, думаю, надо всем его соблюдать. Хоккейный закон есть закон», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 тольяттинский клуб сыграет в Санкт-Петербурге с местным СКА 13 февраля на новой «СКА Арене». «Амур» в этот же день примет в Хабаровске челябинский «Трактор».