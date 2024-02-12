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ФХР выступила с заявлением по резонансному инциденту в финале Кубка Будущего — 2024

ФХР выступила с заявлением по резонансному инциденту в финале Кубка Будущего — 2024
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Федерация хоккея России отреагировала на ситуацию с отказом от индивидуальных и командной награды хоккеистами юниорской сборной России U18 на церемонии награждения после поражения в финале турнира «Кубок Будущего – 2024» от сборной Беларуси (5:6 ОТ).

«Федерация хоккея России выражает озабоченность эпизодом, случившимся после матча молодёжной команды Беларуси и юниорской сборной России на Кубке Будущего в Минске. Мы изучаем все обстоятельства, которые привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду командный и индивидуальные призы.

ФХР отмечает, что все остальные процедуры, связанные с послематчевой церемонией, командой России были соблюдены: послематчевое рукопожатие и прослушивание гимна Республики Беларусь, а также заявляет, что не приветствует поведение хоккеистов юниорской сборной», — гласит заявление пресс-службы ФХР.

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