Хоккеисты сборной России U18 извинились за инцидент после поражения от Беларуси

Хоккеисты юниорской сборной России U18 Егор Сурин, Вадим Дудоров и Пётр Андреянов объяснили свой эмоциональный поступок с отказом от индивидуальных наград после поражения от сборной Беларуси (5:6 ОТ) в финале турнира «Кубок Будущего – 2024».

«Мы, игроки юниорской сборной России U18, ценим возможность играть на международном уровне против сборных Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также те условия, которые Федерация хоккея Беларуси каждый раз создаёт для нашей команды в Минске.

Мы сожалеем, если наши действия с наградами на церемонии по окончании матча против сборной Беларуси на турнире «Кубок Будущего» могли быть расценены, как неуважительные.

Наш поступок был обусловлен эмоциональным состоянием после матча, на которое повлиял ряд судейских решений (которые мы посчитали неоднозначными), в том числе в овертайме — самом напряженном моменте встречи.

Мы с большим уважением относимся к сопернику, к принимающей организации, поэтому до конца приняли участие в церемонии и пожали руки хоккеистам сборной Белоруссии.

Мы уверены, что впереди у наших сборных немало ярких и запоминающихся матчей, которые помогут развитию нашего вида спорта в обеих странах», — приводит слова хоккеистов пресс-служба ФХР.

Напомним, в овертайме встречи после гола Беларуси вратарь сборной России Пётр Андреянов обращался к арбитру с просьбой совершить видеопросмотр эпизода из-за возможной помехи голкиперу. Судьи не удовлетворили эту просьбу. Этому предшествовал эпизод, в котором арбитры не зафиксировали подножку на игроке сборной России. На последующей церемонии награждения вышеупомянутые хоккеисты отказались от индивидуальных наград, оставив их на льду после вручения.