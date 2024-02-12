«Сибирь» расторгла контракт с защитником Фёдором Гордеевым по инициативе игрока

Пресс-служба КХЛ на официальном сайте объявила, что «Сибирь» расторгла контракт с 25-летним защитником Фёдором Гордеевым. Отмечается, что расторжение контракта произошло по инициативе хоккеиста.

Примечательно, что хоккеист не появлялся в составе «Сибири» с декабря 2023 года. Свою последнюю игру он провёл 19 декабря в Тольятти с «Ладой» (2:1 ОТ).

В нынешнем сезоне Гордеев принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-5». Контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Для уроженца Омска это был дебютный сезон в КХЛ. Хоккеист имеет два гражданства — российское и канадское. Он длительное время выступал в Северной Америке, успев поиграть в ряде лиг: GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, AHL и ECHL.

Прошлый сезон Фёдор провёл в американской команде ECHL «Майн Маринерз». В 63 матчах регулярного чемпионата он записал на свой счёт 33 (12+21) очка, в шести встречах плей-офф — 2 (1+1) балла.