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«Сибирь» объяснила ситуацию с расторжением контракта с Фёдором Гордеевым

«Сибирь» объяснила ситуацию с расторжением контракта с Фёдором Гордеевым
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«Сибирь» выступила с заявлением, в котором разъяснила ситуацию с расторжением контракта с 25-летним защитником Фёдором Гордеевым по инициативе хоккеиста.

«Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником Фёдором Гордеевым по инициативе хоккеиста. Так как Фёдор в этом сезоне больше не сможет играть в КХЛ из-за статуса легионера, было принято решение пойти навстречу и отпустить его доигрывать сезон в АХЛ.

Отметим, что права на игрока в КХЛ закреплены за «Сибирью», а в настоящее время ведутся переговоры по поводу подписания нового контракта.

Желаем Феде отличной игры и ждём обратно!» — гласит заявление «Сибири», опубликованное в телеграм-канале клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Гордеев принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-5».

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