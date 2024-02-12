Ник Дауд назвал факторы, которые помогают Овечкину продлевать голевую серию

33-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд оценил форму российского форварда и капитана «столичных» Александра Овечкина в последних матчах, в которых он забивает на протяжении уже пяти игр кряду.

«Думаю, Овечкин действительно проделывает огромную работу в своей бомбардирской роли, он выводит себя на позиции, позволяющие забрасывать шайбу. Безусловно, вклад его партнёров по звену также неоценим. Если в целом посмотреть на ситуацию в лиге, то, как правило, такие чистые снайперы всегда играют в звене с игроками, которые могут выступать в роли подающего.

У Александра в звене два однотипных форварда, но пара защитников всегда имеет ротацию. Именно хоккеисты обороны в последнее время проделывают хорошую работу, а форварды в сочетании с Овечкиным дают ему возможность забивать и добивать», — приводит слова Дауда Russian Machine Never Breaks.

Отметим, в нынешнем сезоне Дауд принял участие в 42 матчах, в которых отметился 14 (8+6) результативными действиями при показателе полезности «+8».