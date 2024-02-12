«Это ошеломляет». Овечкин побил ещё один рекорд Гретцки — как отреагировала Америка?

В субботу, 10 февраля, Александр Овечкин покорил очередной рекорд НХЛ. Забив в пустые ворота в матче с «Бостоном», звезда «Вашингтона» обошёл Уэйна Гретцки по этому показателю. На счету Ови стало 57 таких голов — у канадца останется 56.

Новая веха не могла не вызвать бум в североамериканских СМИ. Не будем тянуть — как же отреагировали журналисты по ту сторону океана на новое достижение Овечкина?

«Я должен дать тебе другую шайбу»

Для начала напомним, как именно Александр забил исторический гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В раздевалке «Вашингтона» россиянин получил поздравления от партнёров по команде и историческую шайбу. Отцы хоккеистов «Кэпиталз» присутствовали на гостевом матче, а отличившиеся игроки получили памятные шайбы в честь этого события.

Защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон произнёс речь, сказав в том числе: «И последнее, но не менее важное: я должен дать тебе другую шайбу, потому что эту я собираюсь оставить себе, так как ты обошёл Уэйна Гретцки по количеству голов в пустые ворота».

Овечкин: Мне она нужна, мне она нужна!

Карлсон: Эта шайба пойдёт в комнату моего сына Лукки. Мы подарим тебе новую.

«Этот гол подтолкнул Овечкина к большему рекорду»

Журналист ESPN Грег Вышински заметил в этом рекорде положительную динамику для 38-летнего нападающего и вспомнил другие достижения Ови в снайперской карьере.

«Звезда «Вашингтона» Алекс Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в субботней победной встрече с «Бостоном» — хотя и не тот, который форвард надеется превзойти в ближайшее время.

Гол Ови в пустые ворота на отметке 19:33 третьего периода стал 57-м в его карьере, что стало лучшим результатом в истории НХЛ. Алексу сейчас не хватает 60 шайб до рекорда Гретцки по голам в НХЛ (894).

Ни один другой игрок за карьеру не забивал более 40 в пустые ворота. Гретцки забросил 56 в 1487 матчах, а Овечкину понадобилось 1394 встречи, чтобы побить этот рекорд. Овечкин также является рекордсменом НХЛ по количеству голов в большинстве (304) и в овертаймах (26).

Это была 12-я шайба капитана «Кэпиталз» в сезоне. Хотя результативность Овечкина в «Вашингтоне» снижается, он набирает обороты, забивая голы в четырёх матчах подряд», — написал Вышински.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Обозреватель USA Today Майк Брем после этой шайбы назвал Овечкина «внезапно помолодевшим».

«Звезда «Кэпиталз» Алекс Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки.

Нет, не тот самый.

Внезапно помолодевший Овечкин забил гол в пустые ворота за 27 секунд до конца матча с «Бостоном». Алекс, также отдавший отличную результативную передачу на гол Дилану Строуму, оказался на льду в конце игры после того, как отбыл малый штраф за задержку соперника. Пока «Брюинз» прессинговали, Овечкин прокинул шайбу, обыгравшись с бортом, мимо Хампуса Линдхольма, обошёл Чарли Койла и одной рукой отправил её в ворота «Бостона».

Этот гол также подтолкнул Овечкина к тому, чтобы побить большой рекорд Гретцки по количеству голов в карьере. На счету Алекса 834 шайбы в регулярных чемпионатах. У Гретцки — 894.

Этот рекорд кажется более достижимым, поскольку Овечкин находится в хорошей форме после слабого начала сезона. На старте чемпионата у него была худшая в карьере засуха из 14 матчей, потом — из восьми встреч плюс пропущенные три игры из-за травмы нижней части тела.

Овечкину, у которого останется ещё два года по контракту после этой кампании, нужно было забивать в среднем 24,3 гола за сезон при нынешнем контракте, чтобы обойти Гретцки. До недавнего всплеска он шёл в темпе на 14 шайб, сейчас — на 20», — заключил Брем.

«Ещё один день — ещё одна веха для капитана «Вашингтон»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер напомнила, что Ови не забивал лишь одним способом. Она также перечислила и другие важные достижения россиянина.

«Ещё один день — ещё одна веха для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Алекса Овечкина, который в субботу побил один из рекордов Уэйна Гретцки, преследуя его крупнейшее достижение.

Вторая половина сезона-2023/2024 пока что складывается удачно для 38-летнего хоккеиста, который забил в четырёх матчах подряд. А теперь после слабого старта кампании количество голов возросло до 12 в сезоне. Похоже, он снова обретает свою игру, набрав 15 очков в последних 14 матчах.

Шайба Овечкина также стала 834-й в карьере, ему нужен ещё всего 61 гол, чтобы обогнать Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Рекорд по голам в пустые ворота — один из многочисленных рекордов, которыми Овечкин уже владеет в департаменте голеадорства. Его 304 гола в большинстве — это самый высокий показатель в истории НХЛ. Он также забросил больше всех шайб в истории НХЛ за одну команду.

Овечкин также забивал гол всеми типами бросков в своей карьере, кроме одного: с разворота из-за ворот», — написала Сильбер.

Журналист YardBarker Адам Гретц прикинул, насколько Овечкин приблизился к главному достижению канадского гения.

«Суперзвезда «Вашингтона» Алекс Овечкин приближается к рекорду Уэйна Гретцки (894 гола) после гола в субботу. Он также помог ему побить другой — и значительно меньший — рекорд Гретцки.

При своём нынешнем темпе в этом сезоне (12 голов в 47 матчах) Ови идёт по графику в 20 шайб в 82 матчах. Если предположить, что он сохранит этот темп, то до конца регулярки забьёт ещё восемь голов и к началу следующего сезона будет отставать на 52 шайбы.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Когда Овечкин был на пике своей карьеры, забить 52 гола за год было бы легче лёгкого. Но теперь, когда ему 38 лет, а на момент матча открытия следующего чемпионата ему исполнится 39, его темп, наконец, начал замедляться.

Если Овечкин сможет продолжить голевую серию во второй половине текущей регулярки и провести ещё один успешный год, всё ещё есть шанс, что он сможет побить рекорд Гретцки где-то в конце последнего по контракту сезона.

Однако более реалистично, что ему может понадобиться кампания-2025/2026, чтобы добраться до рекорда», — сообщил Гретц.

«Падение рекорда Гретцки не заставит себя долго ждать»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иэн Оланд в очередной раз восхитился достижением россиянина.

«Алексу Овечкину всё ещё нужно забить 60 голов, чтобы достичь рекордной отметки Уэйна Гретцки, но в субботу он похитил менее заметный рекорд у Великого.

В матче с «Брюинз» Алекс забил свой 57-й гол в пустые ворота в карьере, став абсолютным лидером в этой категории и опередив Гретцки, который забросил 56 шайб за свою потрясающую карьеру. Как он делал это много раз за свою карьеру, Овечкин нашёл способ урвать с полки пирожок, затолкнув шайбу левой рукой в пустеющие ворота.

На скамейке запасных он улыбнулся.

Достижение Овечкина ошеломляет. По состоянию на субботу, 10 февраля 2024 года, только 10 игроков за свою карьеру забили более 30 голов в пустые ворота. Брэд Маршан (34), Эрик Стаал (33) и Сидни Кросби (32), Блейк Уилер (31) и Зак Паризе (30) — единственные действующие хоккеисты, которые сделали это», — заключил Оланд.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Журналист Clutch Points Тристин МакКинстри был немногословен.

«Победа «Вашингтона» над «Бостоном» позволила будущему члену Зала славы Алексу Овечкину превзойти рекорд, установленный легендой хоккея Уэйном Гретцки.

Нет, Овечкин не побил рекорд Гретцки по количеству голов за карьеру. Однако это достижение действительно включало в себя голы», — кратко сообщил журналист.

Обозреватель Blade Of Steel Ти Джей Такер надеется, что звезда «Вашингтона» сохранит темп своих последних матчей.

«Возможно, это не лучший сезон для Великой восьмёрки, но Александру Овечкину всё ещё удаётся устанавливать рекорды НХЛ. Он покорил ещё один, совершенно новый.

Овечкин забил четвёртый гол за четыре матча после слабого старта сезона. Это заставляет всех снова говорить о возможности побить ещё один рекорд Гретцки — по наибольшему количеству голов в НХЛ за всё время.

В 38 лет Овечкин, безусловно, может забросить ещё 61 шайбу. Алекс в любом случае войдёт в историю как один из величайших снайперов всех времён. Овечкин забил 42 гола в прошлом сезоне и 50 — в позапрошлом. Несмотря на то, как обстояли дела в начале этого сезона, если он сможет вернуться к результативности хотя бы близко к тому темпу, падение рекорда Гретцки не заставит себя долго ждать», — заключил Такер.