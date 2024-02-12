Тренерский совет ФХР единогласно проголосовал против увеличения лимита на легионеров в КХЛ

Тренерский совет Федерации хоккея России не поддержал идею о возвращении лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«КХЛ обратилась в Минспорта России с предложением об увеличении лимита на иностранных спортсменов в заявке российского хоккейного клуба на матчи чемпионата КХЛ с трёх до пяти, включая не более одного вратаря. КХЛ ссылается на позицию хоккейных клубов по итогам проведённого среди них опроса, при этом обоснования и подтверждения необходимости увеличения лимита не предоставлены.

12 февраля под председательством Бориса Майорова состоялось заседание Тренерского совета Федерации хоккея России. В ходе него был рассмотрен вопрос об увеличении лимита на иностранных игроков.

Тренерский совет ФХР единогласно проголосовал против увеличения числа легионеров», — гласит заявление пресс-службы ФХР.

Ранее стало известно, что за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».