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Известный хоккейный агент предложил интересное решение вопроса лимита на легионеров в КХЛ

Известный хоккейный агент предложил интересное решение вопроса лимита на легионеров в КХЛ
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев предложил своё интересное решение касаемо лимита на легионеров в КХЛ.

«Нужно принять правильное решение. Оставить три легионера, но тем ребятам, кто провёл больше пяти лет в КХЛ, добавить определённый статус и закрепить за ними оставшиеся две позиции. Сюда же можно добавить хоккеистов, отыгравших больше 200 матчей в НХЛ, чемпионов мира и Олимпийских игр. И тогда мы увидим в нашей лиге не непонятно кого, а профессионалов, способных усилить чемпионат. Посмотрите на великолепную игру того же Рида Буше. Считаю, что это оптимальный вариант», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
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