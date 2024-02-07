Известный хоккейный агент предложил интересное решение вопроса лимита на легионеров в КХЛ

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев предложил своё интересное решение касаемо лимита на легионеров в КХЛ.

«Нужно принять правильное решение. Оставить три легионера, но тем ребятам, кто провёл больше пяти лет в КХЛ, добавить определённый статус и закрепить за ними оставшиеся две позиции. Сюда же можно добавить хоккеистов, отыгравших больше 200 матчей в НХЛ, чемпионов мира и Олимпийских игр. И тогда мы увидим в нашей лиге не непонятно кого, а профессионалов, способных усилить чемпионат. Посмотрите на великолепную игру того же Рида Буше. Считаю, что это оптимальный вариант», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»: