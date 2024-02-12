«Нэшвилл» вызвал из АХЛ российского нападающего Егора Афанасьева

23-летний российский нападающий клуба АХЛ «Милуоки» Егор Афанасьев получил вызов в НХЛ от «Нэшвилл Предаторз», сообщается на официальном сайте «хищников».

Егор Афанасьев проводит один из лучших сезонов в АХЛ, установив различные личные рекорды по количеству голов (21) и набранных очков (42). Он входит в число лидеров АХЛ по заброшенным шайбам (пятое место) и набранным очкам (шестое место). Россиянин внёс вклад в рекордную 14-матчевую победную серию команды в АХЛ.

В сезоне-2022/2023 Афанасьев провёл 17 матчей в НХЛ в составе «Нэшвилла», в которых отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-7».

В ближайшем матче «Нэшвилл» примет на домашнем льду «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоится в ночь на среду, 14 февраля, начало – в 4:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 февраля 2024, среда. 04:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2