Рыбин: Овечкин способен играть хоть до 50 лет и точно побьёт рекорд Гретцки

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал пятиматчевую голевую серию 38-летнего российского нападающего Александра Овечкина за «Вашингтон Кэпиталз», выразив мнение о том, что ему покорится рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Как мне кажется, у Саши не было удовлетворения от собственной игры, особенно когда у него шла безголевая серия. Но понятно: когда ты забросил больше 800 шайб, не бывает так, что ты резко перестаёшь это делать. Он способен играть хоть до 50 лет и точно побьёт рекорд Гретцки. Способен ли Александр установить рекорд в НХЛ по продолжительности голевой серии для хоккеистов от 38 лет и старше? Давайте подождём пару матчей и посмотрим. Может быть, он и обойдёт Бобби Халла — это же Овечкин, он способен на всё», — приводит слова Рыбина «RT на русском».

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин провёл 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Вашингтона», на его счету 36 (13+23) результативных действий при показателе полезности «-16». Отставание до голевого рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ составляет уже 59 шайб.