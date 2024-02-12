The Score — об игре Овечкина: «Русская машина» после вялого старта набирает обороты

The Score опубликовал материал о главных героях команд НХЛ, которые выделяются своей игрой после возобновления регулярного чемпионата после паузы на Матч звёзд НХЛ – 2024. В «Вашингтон Кэпиталз» авторы отметили выступления 38-летнего российского нападающего Александра Овечкина.

«Русская машина» после вялого старта в нынешнем сезоне начинает набирать обороты. Отличившись в пяти встречах кряду, Овечкин продолжает преследование Уэйна Гретцки и его рекорда по количеству голов в НХЛ», — гласит заметка авторов The Score.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин провёл 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Вашингтона», на его счету 36 (13+23) результативных действий при показателе полезности «-16». Отставание до голевого рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ составляет уже 59 шайб.