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СКА объявил, что матч на «СКА Арене» посетили более 23 тысяч человек. Это мировой рекорд

СКА объявил, что матч на «СКА Арене» посетили более 23 тысяч человек. Это мировой рекорд
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Пресс-служба СКА объявила, что прошедшую накануне первую встречу на «СКА Арене» регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (8:1) посетило на две тысячи зрителей больше, чем заявлялось ранее. Таким образом, установлен новый мировой рекорд в хоккее по посещаемости в закрытых спортивных сооружениях.

«Подведены окончательные итоги посещаемости первого матча петербургского СКА на «СКА Арене». В ходе третьего периода было объявлено – на игре присутствует 21 481 человек. Это число относилось к зрителям, вошедшим на арену по билетам.

К сегодняшнему дню подведены общие итоги. Включая аккредитованных на игру гостей хоккейных клубов СКА и «Сочи», семьи и родственники игроков, волонтёров и тех, кто также работал на матче, на «СКА Арене» было ещё 2264 человека. Таким образом, общее количество посетителей хоккейной встречи СКА – «Сочи» составляет 23 745 человек. Учёт аккредитованных лиц при подсчёте посещаемости соответствует общемировой практике и применяется, в частности, в футбольной РПЛ и РФС в Кубке России», — гласит заявление пресс-службы армейцев в телеграм-канале клуба.

Ранее наибольшее количество зрителей на закрытых стадионах было зафиксировано в матче регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Калгари Флэймз» (5:2). Согласно официальному протоколу игры матч посетили 22 146 зрителей.

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