Шат-аут Шестёркина позволил «Рейнджерс» всухую переиграть «Калгари»

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Сегодня, 13 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

В составе «Ренджерс» голами отличились Уилл Кайлли и Джимми Веси. Российский нападающий Артемий Панарин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

Ворота команды защищал Игорь Шестеркин, который совершил 30 сейвов за матч и оформил первый шат-аут в сезоне НХЛ.

После 53 матчей «Рейнджерс» занимают второе место в Восточной конференции с 71 очком. «Калгари» расположился на десятой строчке, набрав 55 очков в 53 играх.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Монреаль Канадиенс», а «Калгари» с «Сан-Хосе Шарск».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.