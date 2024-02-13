Шат-аут Шестёркина позволил «Рейнджерс» всухую переиграть «Калгари»

Сегодня, 13 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
В составе «Ренджерс» голами отличились Уилл Кайлли и Джимми Веси. Российский нападающий Артемий Панарин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.
Ворота команды защищал Игорь Шестеркин, который совершил 30 сейвов за матч и оформил первый шат-аут в сезоне НХЛ.
После 53 матчей «Рейнджерс» занимают второе место в Восточной конференции с 71 очком. «Калгари» расположился на десятой строчке, набрав 55 очков в 53 играх.
Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Монреаль Канадиенс», а «Калгари» с «Сан-Хосе Шарск».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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