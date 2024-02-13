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Шестёркин обогнал Худобина и догнал Самсонова по матчам «на ноль» за карьеру в НХЛ

Шестёркин обогнал Худобина и догнал Самсонова по матчам «на ноль» за карьеру в НХЛ
Игорь Шестёркин
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Сегодня, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Главной звездой матча стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 30 бросков и впервые в нынешнем сезоне отыгравший «на ноль». Для 28-летнего россиянина этот матч стал 34-м в нынешней регулярке, и ранее ему никак не удавалось оформить шат-аут.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кайлли (Какко, Бродзински) – 32:31     2:0 Веси – 59:41    

За карьеру в НХЛ россиянин 12-й раз отыграл «на ноль», благодаря чему вышел на девятое место в истории лиги по этому показателю среди российских голкиперов. Сегодня Шестёркин превзошёл результат Антона Худобина (11) и повторил показатель голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова (12).

Первое место в НХЛ по матчам «на ноль» среди россиян занимает Евгений Набоков (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), на третьем месте располагается голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (41), который совсем недавно обогнал вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова (40).

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