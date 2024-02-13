Игорь Шестёркин оформил первый шат-аут в сезоне НХЛ

Сегодня, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Главной звездой матча стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 30 бросков и впервые в нынешнем сезоне отыгравший «на ноль». Для 28-летнего россиянина этот матч стал 34-м в нынешней регулярке, и ранее ему никак не удавалось оформить шат-аут.

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До cегодняшнего матча с «Калгари» последний раз Шестёркин играл «на ноль» ещё 9 апреля 2023 года, когда в самой концовке прошлого регулярного чемпионата НХЛ в гостевом поединке он отразил 20 бросков из 20 в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0).