Шестёркин прокомментировал первый шат-аут в нынешнем сезоне НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился эмоциями от первого матча «на ноль» в текущем сезоне НХЛ после того, как оставил в неприкосновенности свои ворота в сегодняшнем матче с «Калгари Флэймз» (2:0).

«Честно говоря, я чувствовал себя прекрасно весь матч, со стартового вбрасывания до самого конца. Это был важный вечер для меня, важный шат-аут», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече россиянин отразил 30 бросков и был признан первой звездой матча.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Шестёркина 34 матча, в которых он отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,78. Всего за карьеру в сильнейшей лиге мира россиянин 12-й раз отыграл «на ноль».