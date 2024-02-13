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«Норильск» может пополнить состав участников КХЛ с сезона-2024/2025

«Норильск» может пополнить состав участников КХЛ с сезона-2024/2025
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ХК «Норильск» рассматривает возможность подачи заявки на вступление в КХЛ с сезона-2024/2025, сообщает Metaratings.

На данный момент клуб из сурового города Красноярского края выступает в ВХЛ, где после 53 матчей регулярного сезона находится на 18 месте с 60 очками.

Напомним, широкую известность за последний год клуб получил после подписания контракта со скандальным обладателем Кубка Гагарина Михаилом Анисиным. Однако в декабре 2023 года клуб расторг соглашение с форвардом, который так и не смог отметиться голом в 22 матчах за норильчан.

Отметим, что «Норильск» является самым северным хоккейным клубом в мире и спонсируется компанией «Норильский никель».

На данный момент в КХЛ 23 команды-участницы.

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