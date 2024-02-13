Главный тренер «Калгари» назвал Шестёркина основным фактором поражения от «Рейнджерс»

Главный тренер «Калгари Флэймз» Райан Хаска прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:2), отметив игру российского голкипера «копов» Игоря Шестёркина, оформившего первый шат-аут в сезоне.

«Якоб (Маркстрём, вратарь «Флэймз». — Прим. «Чемпионата») определённо держал нас в игре в первом периоде. Я думаю, мы постепенно прибавляли по ходу игры, но их голкипер сегодня сыграл хорошо. Он сделал несколько хороших сейвов в ключевые моменты игры для них», — приводит слова Хаски официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече россиянин отразил 30 бросков и был признан первой звездой матча.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Шестёркина 34 матча, в которых он отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,78. Всего за карьеру в сильнейшей лиге мира россиянин 12-й раз отыграл «на ноль».