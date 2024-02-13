«Все знали, что он вернётся на свой уровень». Защитник «Рейнджерс» Труба — о Шестёркине

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба высказался об игре российского голкипера команды Игоря Шестёркина, оформившего свой первый шат-аут в сезоне в сегодняшнем матче с «Калгари Флэймз» (2:0).

«Все знали, что он вернётся на свой уровень. Я думаю, каждый игрок проходит через спады, и это более заметно, когда речь идёт о вратаре. Но каждый проходит через серию неудачных игр. Я бы сказал, что это легче скрыть полевому игроку.

Он усердно работает на тренировках, взял время на перезагрузку и сегодня был великолепен», — приводит слова Трубы официальный сайт НХЛ.

Напомним, Шестёркин был признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Он отразил 30 бросков.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Шестёркина 34 матча, в которых он отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,78. В целом за карьеру в сильнейшей лиге мира россиянин 12-й раз отыграл «на ноль».