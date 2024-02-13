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«Адмирал» нанёс «Барысу» 11-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

«Адмирал» нанёс «Барысу» 11-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ
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Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» нанёс поражение астанинскому «Барысу» (4:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024

В составе победителей шайбами отметились Дмитрий Бучельников, Джованни Фьоре, Алексей Соловьёв и Леонид Метальников.

У гостей отличились Даниил Апальков и Джозеф Лабейт.

Дальневосточники одержали вторую победу кряду, набрали 51 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не имея шансов на попадание в плей-офф.

Казахстанский клуб потерпел 11-е поражение подряд, остался с 46 очками и замыкает таблицу Востока.

Завтра, 14 февраля, эти соперники встретятся вновь там же, во Владивостоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Бучельников (Горшков, Берлёв) – 14:40 (5x4)     1:1 Апальков (Кайыржан, Асетов) – 21:43 (5x5)     1:2 Лабейт (Камара, Нургалиев) – 26:40 (5x5)     2:2 Фьоре (Горшков, Берлёв) – 38:30 (5x5)     3:2 Соловьёв (Бучельников, Шевченко) – 56:57 (5x5)     4:2 Метальников (Петьков) – 58:55 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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