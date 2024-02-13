«Адмирал» нанёс «Барысу» 11-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» нанёс поражение астанинскому «Барысу» (4:2).

В составе победителей шайбами отметились Дмитрий Бучельников, Джованни Фьоре, Алексей Соловьёв и Леонид Метальников.

У гостей отличились Даниил Апальков и Джозеф Лабейт.

Дальневосточники одержали вторую победу кряду, набрали 51 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не имея шансов на попадание в плей-офф.

Казахстанский клуб потерпел 11-е поражение подряд, остался с 46 очками и замыкает таблицу Востока.

Завтра, 14 февраля, эти соперники встретятся вновь там же, во Владивостоке.

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