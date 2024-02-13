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«НХЛовские боссы правильно делают». Сушинский объяснил, почему не проводят Кубок Канады

«НХЛовские боссы правильно делают». Сушинский объяснил, почему не проводят Кубок Канады
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский заявил, что НХЛ не проводит Кубок Канады, потому что без сборной России турнир сильно потеряет в популярности.

«Честно говоря, вся Россия — и, я думаю, не только Россия — хочет, чтобы наши команды выступали на Олимпийских играх. Почему Кубок Канады не проводится без России? Потому что это неинтересно. Всегда было интересно сходить посмотреть сборную России и Канады на этом кубке. И НХЛовские боссы правильно делают, потому что они понимают, что не заработают денег. А для них это более важно, чем вся остальная политика. Поэтому не вижу смысла обсуждать это», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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