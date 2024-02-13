Сушинский — о решении ФХР: мы не должны бояться легионеров

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский прокомментировал решение тренерского совета ФХР, единогласно проголосовавшего против увеличения лимита на легионеров в КХЛ.

«Я всегда был против этого. Я за увеличение лимита. Мы не должны бояться легионеров, тем более таких качественных. Мы видим, какие легионеры сейчас в лиге, насколько они качественные. В большинстве команд они на ведущих ролях. Поэтому, если есть легионеры такого качества, я бы всегда с удовольствием привлекал их. Потому что они дают рост не только себе, но и нашей молодёжи. Каждый привносит что-то новое. Посмотрите – Буше, Уил, О‘Делл — очень много достойных легионеров. Насколько они мотивированы, насколько отдаются игре. На это очень приятно смотреть, хотя они играют в другой стране», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.