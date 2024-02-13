Чемпион мира: российская молодёжь будет ещё лучше развиваться с качественными легионерами

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский оценил возможное увеличение лимита на легионеров в КХЛ с трёх до пяти человек.

«Тут у каждого своё мнение, каждый преследует свои цели. Если мы преследуем цель развитие молодёжи, можно так. Хотя я считаю, что она будет развиваться с такими качественными легионерами ещё лучше. Именно качественными, это самое важное слово здесь.

Время от времени клубы КХЛ привозят не самых качественных иностранных игроков? Это же рынок. Игрок может быть качественным там и здорово себя проявлять, но другая лига, другой менталитет, другой хоккей — что-то может не получиться. Поэтому любого легионера привезёшь — и непонятно, как он здесь себя зарекомендует. Так что здесь можно долго разглагольствовать», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.