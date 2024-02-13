Алексей Кудашов оценил победу «Динамо» в овертайме над «Автомобилистом»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в овертайме над «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

«Мне понравилась игра нашей команды. Минимум ошибок, острота, силовая борьба, где нужно — сыграли правильно и по заданию, проявили характер и выиграли. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, они давали нам энергию и позволяли чувствовать, что мы тут не одни.

Не было голов с подставления, в отличие от игры в Москве? Получалось хуже подставлять, выходит. Игроки на пятаке были, лезли, шайбу доставляли, отдадим должное сопернику, который делал много блоков и не позволял шайбе дойти до ворот», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.