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Алексей Кудашов оценил победу «Динамо» в овертайме над «Автомобилистом»

Алексей Кудашов оценил победу «Динамо» в овертайме над «Автомобилистом»
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в овертайме над «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

«Мне понравилась игра нашей команды. Минимум ошибок, острота, силовая борьба, где нужно — сыграли правильно и по заданию, проявили характер и выиграли. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, они давали нам энергию и позволяли чувствовать, что мы тут не одни.

Не было голов с подставления, в отличие от игры в Москве? Получалось хуже подставлять, выходит. Игроки на пятаке были, лезли, шайбу доставляли, отдадим должное сопернику, который делал много блоков и не позволял шайбе дойти до ворот», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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