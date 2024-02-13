Определились все участники плей-офф в Западной конференции КХЛ

Благодаря победе минского «Динамо» над «Витязем» со счётом 3:2 минчане стали последним участником плей-офф в Западной конференции КХЛ.

Восемь клубов Западной конференции КХЛ, которые примут участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024: СКА, ярославский «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо».

Заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ пройдут 26 февраля. Окончательные пары плей-офф ещё не определены. Командам осталось провести по пять-шесть матчей в регулярке.

На данный момент СКА возглавляет Западную конференцию и сводную таблицу КХЛ. На счету петербургского клуба 89 очков в 63 матчах. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.