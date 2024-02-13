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Браташ: СКА сейчас – сильнейшая команда в КХЛ, без видимых слабых мест

Браташ: СКА сейчас – сильнейшая команда в КХЛ, без видимых слабых мест
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ высоко оценил уровень игры соперника в матче со СКА (1:2).

«Сегодня играли против, наверное, сильнейшей команды на сегодняшний день в нашей лиге. Надо отдать должное тренерскому штабу, который подкрутил винтики в своей системе и сейчас это команда без видимых слабых мест несмотря на частные поражения, как от «Авангарда». Это не меняет смысла, СКА – команда очень сильная. Мы достойно сегодня боролись, противостояли СКА и имели шанс заработать очки. К сожалению, подвели многочисленные удаления, которые соперник использовал.

Для спортсмена такие честолюбивые вещи, как игра против бывшей команды – это нормальное явление и дополнительный стимул. Но мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы они такой настрой сохранили и на следующие матчи», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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