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Кадейкин — о бане России: пока нет никаких поводов, чтобы нас вернули. Полоса продолжается

Кадейкин — о бане России: пока нет никаких поводов, чтобы нас вернули. Полоса продолжается
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Нападающий СКА Александр Кадейкин заявил, что не удивлён решению ИИХФ продлить отстранение сборной России от международных соревнований на следующий сезон. Форвард считает, что пока нет объективных причин для возвращения российской сборной на международную арену.

«Недопуск сборной России на ЧМ? Понятно, что пока нет никаких поводов, чтобы нас вернули. Это не совсем новость. Последнее время вообще такое — то из-за ковида турнир отменят, то Олимпиада без зрителей. Всё так нестандартно, эта полоса продолжается. Относимся как к данности, что ещё поделать», – сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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