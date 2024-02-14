Форвард «Лады»: закидываем ли мысли на плей-офф? Назакидывались уже, пять поражений подряд

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян заявил, что пока не хочет думать о плей-офф, а планирует сосредоточиться на следующем матче, чтобы прервать неудачную серию из пяти поражений.

«Закидываем ли мысли на плей-офф? Назакидывались уже, пять поражений подряд. Сейчас думаем только о следующей игре, лично пока не хочу думать о плей-офф, надо закончить регулярку. Конечно, такие мысли проскакивали, когда начали отрываться в таблице. Думаю, у каждого это проскакивало. Нужно заново начать набирать очки и смотреть на следующий матч», – сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Тольяттинский клуб ещё не гарантировал себе участие в плей-офф и после 63 матчей занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.