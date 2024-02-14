Овечкин вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей за одну франшизу

Сегодня, 14 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (2:2, 0:2, 1:2).

В этом матче принял участие капитан столичной команды Александр Овечкин. Российский форвард отметился заброшенной шайбой и вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей за одну франшизу. 38-летний нападающий провёл 1396-й матч за карьеру в лиге и повторил результат легенды «Чикаго Блэкхоукс» Стэна Микиты.

Больше игр за один клуб на сегодня провели только Горди Хоу («Детройт Ред Уингз», 1687), Патрик Марло («Сан-Хосе Шаркс», 1607), Никлас Лидстрём («Детройт», 1564), Алекс Дельвеккио («Детройт», 1550), Шейн Доун («Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Аризона Койотс», 1540), Рэй Бурк («Бостон Брюинз», 1518), Стив Айзерман («Детройт», 1514), Майк Модано («Миннесота Норт Старз», «Даллас Старз», 1459) и Джонни Буцик («Бостон», 1436).