Шесть результативных передач Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Детройт»

В ночь с 13 на 14 февраля мск на арене «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 8:4 переиграли «Детройт Ред Уингз».

«Нефтяники» открыли счёт на девятой минуте игры и удвоили его три неполных минуты спустя. На 16-й минуте гости отыграли одну шайбу, реализовав большинство. В середине второго периода «Эдмонтон» восстановил разрыв в два гола, но к последнему перерыву «Детройт» успел сравнять счёт. С 41-й по 54-ю минуту хозяева забросили четыре шайбы, в концовке команды ещё раз обменялись голами.

Шестью результативными передачами отметился в этой встрече капитан «Эдмонтона» центральный нападающий Коннор Макдэвид, четыре из них он оформил в третьем периоде. Три набранных очка (гол + два ассиста) на счету защитника «Ойлерз» Эвана Бушара.