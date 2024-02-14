Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шесть результативных передач Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Детройт»

Шесть результативных передач Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Детройт»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 13 на 14 февраля мск на арене «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 8:4 переиграли «Детройт Ред Уингз».

НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь

«Нефтяники» открыли счёт на девятой минуте игры и удвоили его три неполных минуты спустя. На 16-й минуте гости отыграли одну шайбу, реализовав большинство. В середине второго периода «Эдмонтон» восстановил разрыв в два гола, но к последнему перерыву «Детройт» успел сравнять счёт. С 41-й по 54-ю минуту хозяева забросили четыре шайбы, в концовке команды ещё раз обменялись голами.

Шестью результативными передачами отметился в этой встрече капитан «Эдмонтона» центральный нападающий Коннор Макдэвид, четыре из них он оформил в третьем периоде. Три набранных очка (гол + два ассиста) на счету защитника «Ойлерз» Эвана Бушара.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Драйзайтль (Нурс, Сеси) – 08:47     2:0 Сеси (Нурс, Макдэвид) – 11:05     2:1 Дебринкэт (Кейн, Зайдер) – 15:39 (pp)     3:1 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 30:17     3:2 Велено (Спронг, Дебринкэт) – 31:24 (pp)     3:3 Кейн (Комфер, Перрон) – 34:30     4:3 Холлоуэй (Бушар, Макдэвид) – 40:44     5:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:27     6:3 Хайман (Драйзайтль) – 52:55     7:3 Кейн (Макдэвид, Деарне) – 53:41     7:4 Перрон (Шьяро, Фишер) – 55:10     8:4 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид) – 57:49    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android