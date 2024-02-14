Шесть результативных передач Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Детройт»

В ночь с 13 на 14 февраля мск на арене «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 8:4 переиграли «Детройт Ред Уингз».
«Нефтяники» открыли счёт на девятой минуте игры и удвоили его три неполных минуты спустя. На 16-й минуте гости отыграли одну шайбу, реализовав большинство. В середине второго периода «Эдмонтон» восстановил разрыв в два гола, но к последнему перерыву «Детройт» успел сравнять счёт. С 41-й по 54-ю минуту хозяева забросили четыре шайбы, в концовке команды ещё раз обменялись голами.
Шестью результативными передачами отметился в этой встрече капитан «Эдмонтона» центральный нападающий Коннор Макдэвид, четыре из них он оформил в третьем периоде. Три набранных очка (гол + два ассиста) на счету защитника «Ойлерз» Эвана Бушара.
- 14 февраля 2024
-
08:00
-
07:54
-
07:37
-
07:28
-
07:11
-
07:01
-
06:45
-
06:25
-
06:14
-
06:13
-
06:10
-
06:00
-
05:58
-
05:49
-
05:38
-
05:38
-
05:29
-
05:28
-
04:49
-
04:31
-
04:05
-
00:00
- 13 февраля 2024
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:56
-
22:45
-
22:40
-
22:31
-
22:20
-
22:03