Макдэвид стал четвёртым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 600 передач

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Детройт Ред Уингз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 6:3.
В составе «нефтяников» ассистентский покер на данный момент оформил канадский нападающий Коннор Макдэвид. Третья результативная передача в матче позволила капитану «Ойлерз» достичь отметки в 600 ассистов за карьеру в НХЛ. На покорение этого рубежа Коннору хватило 616 матчей, благодаря чему он стал четвёртым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 600 передач.
Рекорд НХЛ в этой номинации принадлежит Уэйну Гретцки (416), второе место занимает Марио Лемье (514), топ-3 замыкает Бобби Орр (608).
За карьеру в НХЛ 27-летний Макдэвид провёл 616 матчей, в которых набрал 925 (324+601) очков при показателе полезности "+134". Статистика приведена на момент написания новости.
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