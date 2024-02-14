Макдэвид стал четвёртым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 600 передач

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Детройт Ред Уингз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 6:3.

В составе «нефтяников» ассистентский покер на данный момент оформил канадский нападающий Коннор Макдэвид. Третья результативная передача в матче позволила капитану «Ойлерз» достичь отметки в 600 ассистов за карьеру в НХЛ. На покорение этого рубежа Коннору хватило 616 матчей, благодаря чему он стал четвёртым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 600 передач.

Рекорд НХЛ в этой номинации принадлежит Уэйну Гретцки (416), второе место занимает Марио Лемье (514), топ-3 замыкает Бобби Орр (608).

За карьеру в НХЛ 27-летний Макдэвид провёл 616 матчей, в которых набрал 925 (324+601) очков при показателе полезности "+134". Статистика приведена на момент написания новости.