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Макдэвид стал четвёртым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 600 передач

Макдэвид стал четвёртым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 600 передач
Коннор Макдэвид
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Детройт Ред Уингз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Драйзайтль (Нурс, Сеси) – 08:47     2:0 Сеси (Нурс, Макдэвид) – 11:05     2:1 Дебринкэт (Кейн, Зайдер) – 15:39 (pp)     3:1 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 30:17     3:2 Велено (Спронг, Дебринкэт) – 31:24 (pp)     3:3 Кейн (Комфер, Перрон) – 34:30     4:3 Холлоуэй (Бушар, Макдэвид) – 40:44     5:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:27     6:3 Хайман (Драйзайтль) – 52:55     7:3 Кейн (Макдэвид, Деарне) – 53:41     7:4 Перрон (Шьяро, Фишер) – 55:10     8:4 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид) – 57:49    

В составе «нефтяников» ассистентский покер на данный момент оформил канадский нападающий Коннор Макдэвид. Третья результативная передача в матче позволила капитану «Ойлерз» достичь отметки в 600 ассистов за карьеру в НХЛ. На покорение этого рубежа Коннору хватило 616 матчей, благодаря чему он стал четвёртым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 600 передач.

Рекорд НХЛ в этой номинации принадлежит Уэйну Гретцки (416), второе место занимает Марио Лемье (514), топ-3 замыкает Бобби Орр (608).

За карьеру в НХЛ 27-летний Макдэвид провёл 616 матчей, в которых набрал 925 (324+601) очков при показателе полезности "+134". Статистика приведена на момент написания новости.

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