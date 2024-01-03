А ведь Коннору всего 26 лет. Мы живём в эпоху великого канадца.

«Парень с другой планеты». Макдэвид провёл выдающийся матч и уже выбил 900 очков в НХЛ!

«Эдмонтон» после слабейшего старта постепенно приходит в себя. «Нефтяники» сменили тренера и заиграли значительно лучше. «Ойлерз» перед встречей с «Филадельфией» одержали сразу пять побед подряд. Главная звезда клуба и НХЛ Коннор Макдэвид, в свою очередь, после прихода Криса Ноблоха на тренерский мостик в 23 матчах не набирал очки лишь раз!

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По итогу «Эдмонтон» вклинился в борьбу за зону плей-офф и приблизился к ней почти вплотную. Дела «Флайерз» значительно лучше. «Филадельфия» уверенно держится в заветной восьмёрке, идя шестой в Восточной конференции.

Счёт в матче открыли, однако, именно «нефтяники». На 16-й минуте «Ойлерз» отобрали шайбу в своей зоне, её подхватил Макдэвид и убежал в контратаку «два в два». Коннор технично сместился в центр и, продолжая движение на противоположный фланг, «разобравшись» с защитником, послал шайбу в «домик» голкиперу Картеру Харту.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

26-летний Макдэвид вывел «Эдмонтон» вперёд, вместе с тем набрал 899-е очко в НХЛ и обогнал известного хоккеиста Рэя Ферраро, выйдя на 123-е место в истории лиги по количеству баллов.

Второй гол зрители увидели только в середине второго периода. На 29-й минуте «Эдмонтон» провёл атаку, шайбу на правом фланге у борта получил Макдэвид. Коннор в окружении трёх (!) соперников сделал эффектный пас из-за спины, не глядя на Зака Хаймана. Тот на пятачке разобрался с Хартом — 2:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Макдэвид набрал юбилейное 900-е очко, став всего 123-м игроком в истории, добравшимся до этой отметки. Коннору потребовалось всего 602 матча. Это пятый по скорости результат за всё время существования НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (385 игр), второе место занимает Марио Лемье (463), топ-3 замыкает Майк Босси (582), на четвёртом месте расположился Петер Штястны (599). Макдэвид же обогнал Яри Курри (632) и Бобби Орра (638).

На 32-й минуте Хайман грубо ошибся, в чужой зоне отдав передачу не глядя себе за спину — на соперника. «Филадельфия» несколькими передачами вывела Трэвиса Конечны «один на один», и тот без труда переиграл вратаря Стюарта Скиннера. На 38-й минуте «Флайерз» и вовсе сравняли счёт! Джоэль Фараби вошёл в зону «Ойлерз», оставил шайбу Конечны, а тот перевёл её на левый фланг на Марка Стаала. Защитник сблизился со Скиннером и точно бросил — 2:2!

Однако это не помогло «Филадельфии» уйти на перерыв при равном счёте. «Эдмонтон» получил возможность разыграть численное большинство. Хайман из-за ворот отдал на левую штангу на Макдэвида, а Коннор — направо на Райана Ньюджент-Хопкинса. Нападающий не промахнулся мимо пустого угла ворот!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 42-й минуте «Эдмонтон» укрепил своё преимущество. «Ойлерз» разыграли отложенный штраф, Макдэвид получил шайбу на правом фланге, по кругу сместился налево и отдал разрезную передачу направо — Леон Драйзайтль в касание бросил и пробил Харта. 4:2 и четыре очка Коннора в матче!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 52-й минуте «Ойлерз» поставили жирную точку. «Нефтяники» перехватили шайбу, Макдэвид убежал в контратаку «два в одного» и эффектной подкидочкой перевёл шайбу на Ньюджент-Хопкинса — форвард оформил дубль. 5:2!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Эдмонтон» одержал победу и приблизился к зоне плей-офф вплотную — на расстояние одного балла. Макдэвид же набрал аж пять (!) очков и добился сразу нескольких достижений.

Канадец обогнал легендарного нападающего Стива Айзермана и вышел на третье место по количеству матчей с 3+ очками для игрока в возрасте до 27 лет (111). Больше только у Марио Лемье (162) и Уэйна Гретцки (287).

Макдэвид также вышел на четвёртое место в истории «Эдмонтона» по количеству встреч с 4+ передачами, обойдя легендарного Марка Мессье и сравнявшись с Полом Коффи (по семь). Больше только на счету Яри Курри (10), Драйзайтля (12) и Гретцки (59).

Кроме того, Коннор сравнялся с Бобби Орром и Айзерманом по количеству матчей с 5+ очками в истории НХЛ, включая плей-офф, для игрока в возрасте до 27 лет (по 10). Больше только у Дэйла Хаверчука, Курри, Брайана Троттье (у всех — по 12), Коффи (13), Лемье (36) и Гретцки (85). Среди действующих игроков Макдэвид абсолютно лучший — у Евгения Малкина таких матчей лишь восемь. У остальных в лучшем случае по шесть…

Безумная игра Коннора вызвала массу восторженных комментариев среди журналистов и экспертов.

«Тот факт, что Макдэвид уже набрал своё 900-е очко, — просто безумие», — написал журналист Дрю Ливингстоун.

«Когда Макдэвид дебютировал в сезоне-2015/2016, действующий обладатель «Арт Росса» (Джейми Бенн) набрал в чемпионате 87 очков. Удивительно, что Макдэвид отстал от Гретцки всего на 217 матчей по скорости достижения 900 очков. У него на 124 балла больше, чем у любого другого игрока с момента его перехода в лигу», — заключил известный инсайдер Фрэнк Серавалли.

«Макдэвид забил свой 317-й гол в карьере, когда набрал 899-е очко, и опередил Рэя Ферраро, став 123-м в истории по количеству очков. Однако на счету Рэя ещё на 91 гол больше», — сообщил Джейсон Грегор.

«Это возмутительно… и Макдэвид ни за что не забьёт 91 гол в этом году», — отреагировал уже сам Ферраро.

«Макдэвид сегодня был просто нереален», — написал журналист Чарли О‘Коннор.

«Хм. Этот парень Коннор Макдэвид кажется неплохим в атаке. Буду следить за ним в будущем», — пошутил Саад Юсуф.

«К вашему сведению: Макдэвид начал эту игру с 898 очками, а теперь у него 903», — отреагировала пресс-служба «Эдмонтона», сопроводив пост эмодзи со взрывающейся головой.

«Пожалуйста, наслаждайтесь абсолютной клиникой, которую Коннор Макдэвид устроил сегодня. Один гол, четыре основные передачи. Ах, и он поучаствовал в каждом голе», — написала пресс-служба НХЛ.

«Передача на 900-е очко Макдэвида просто ужасающа. Парень с другой планеты», — отреагировал Spittin’ Chiclets.

В общем, Макдэвид вновь сделал что-то невообразимое. Легендарная игра Коннора — и это, видимо, только начало!