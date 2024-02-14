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Все результаты игрового дня НХЛ 14 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 14 февраля
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Сегодня, 14 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НХЛ 14 февраля:

«Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 2:3 Б;
«Баффало Сэйбрз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 7:0;
«Монреаль Канадиенс» – «Анахайм Дакс» – 5:0;
«Оттава Сенаторз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 6:3;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Сент-Луис Блюз» – 4:1;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Колорадо Эвеланш» – 3:6;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Сиэтл Кракен» – 1:2 Б;
«Даллас Старз» – «Каролина Харрикейнз» – 4:2;
«Нэшвилл Предаторз» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 2:4;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Ванкувер Кэнакс» – 2:4;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Детройт Ред Уингз» – 8:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чернак (Хагель, Чирелли) – 03:21     0:2 Кучеров – 21:06 (pp)     1:2 Макэвой (Маршан, Пастрняк) – 22:04     2:2 ван Римсдайк (Маршан, Пастрняк) – 36:23     2:3 Пойнт – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Петерка (Гринвей, Брайсон) – 04:25     2:0 Гринвей – 16:58     3:0 Окпосо (Козенс, Далин) – 19:25 (pp)     4:0 Далин (Джонсон, Кребс) – 26:42     5:0 Бенсон (Брайсон, Петерка) – 34:17     6:0 Так – 44:30     7:0 Гринвей (Так, Миттельштадт) – 47:50    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Эванс (Пирсон, Андерсон) – 21:43     2:0 Судзуки (Слафковски, Страбл) – 29:37     3:0 Судзуки (Слафковски, Ньюхук) – 37:00 (pp)     4:0 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 47:26 (pp)     5:0 Жиньяк (Гуле) – 57:15    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Джонсон, Марченко) – 07:11     1:1 Ткачук (Норрис, Жиру) – 09:48 (pp)     2:1 Ткачук – 10:36     3:1 Жиру (Келли) – 14:46 (sh)     4:1 Грейг (Тарасенко, Пинто) – 25:37     4:2 Дженнер (Годро, Веренски) – 30:41     4:3 Рослович (Гудбрансон, Бин) – 33:54     5:3 Ткачук (Жиру, Шабо) – 36:48 (pp)     6:3 Бреннстрём – 59:52    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Макманн (Грегор) – 05:33     2:0 Нюландер – 16:25     2:1 Торопченко (Уокер, Кессел) – 25:36     3:1 Макманн (Броди, Бенуа) – 48:02     4:1 Макманн (Джиордано, Кемпф) – 58:21    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Вуд, Лехконен) – 02:46     0:2 Тэйвз (Джохансен, Кольяно) – 04:57     1:2 Маленстин (Фехервари, Дауд) – 09:16     2:2 Макмайкл (Манта) – 10:00     2:3 Лехконен (Колтон, Байрэм) – 28:50     2:4 Рантанен (Лехконен, Маккиннон) – 37:03 (pp)     3:4 Овечкин (Карлсон, Манта) – 49:00 (pp)     3:5 Лехконен (Маккиннон, Рантанен) – 59:01     3:6 Вуд (Байрэм) – 59:27    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Бенирс (Макканн) – 05:27     1:1 Палмьери (Барзал, Добсон) – 34:37 (pp)     1:2 Татар – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хинц (Павелски, Робертсон) – 09:53     1:1 Стаал (Джарвис, Мартинук) – 20:13     2:1 Марчмент (Лундквист, Дюшейн) – 25:04     2:2 Фаст (Мартинук, Стаал) – 35:16     3:2 Робертсон (Павелски, Хаканпяя) – 44:35     4:2 Дюшейн (Хаканпяя) – 57:35    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 О'Райлли (Гласс, Йози) – 04:04 (pp)     1:1 Хьюз (Хьюз, Марино) – 21:30     2:1 Новак (Йози, Гласс) – 27:01     2:2 Хишир (Братт, Палат) – 42:16     2:3 Майер (Лазар, Мерсер) – 54:44     2:4 Хишир (Хаула) – 59:21    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Джошуа, Гронек) – 10:05     0:2 Гарланд (Гронек, Джошуа) – 28:18     1:2 Джонсон (Курашев, Фолиньо) – 36:43 (pp)     1:3 Хёгландер (Линдхольм) – 38:28     1:4 Джошуа (Блюгерс, Хьюз) – 46:07     2:4 Корчински (Донато, Райхель) – 53:27    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Драйзайтль (Нурс, Сеси) – 08:48     2:0 Сеси (Нурс, Макдэвид) – 11:05     2:1 Дебринкэт (Кейн, Зайдер) – 15:39 (pp)     3:1 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 30:17     3:2 Велено (Спронг, Дебринкэт) – 31:24 (pp)     3:3 Кейн (Комфер, Перрон) – 34:30     4:3 Холлоуэй (Бушар, Макдэвид) – 40:44     5:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:27     6:3 Хайман (Драйзайтль) – 52:55     7:3 Кейн (Макдэвид, Деарне) – 53:41     7:4 Перрон (Шьяро, Фишер) – 55:10     8:4 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид) – 57:49    
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