Сегодня, 14 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НХЛ 14 февраля:
«Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 2:3 Б;
«Баффало Сэйбрз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 7:0;
«Монреаль Канадиенс» – «Анахайм Дакс» – 5:0;
«Оттава Сенаторз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 6:3;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Сент-Луис Блюз» – 4:1;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Колорадо Эвеланш» – 3:6;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Сиэтл Кракен» – 1:2 Б;
«Даллас Старз» – «Каролина Харрикейнз» – 4:2;
«Нэшвилл Предаторз» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 2:4;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Ванкувер Кэнакс» – 2:4;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Детройт Ред Уингз» – 8:4.
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