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Сегодня, 14 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НХЛ 14 февраля:

«Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 2:3 Б;

«Баффало Сэйбрз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 7:0;

«Монреаль Канадиенс» – «Анахайм Дакс» – 5:0;

«Оттава Сенаторз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 6:3;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Сент-Луис Блюз» – 4:1;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Колорадо Эвеланш» – 3:6;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Сиэтл Кракен» – 1:2 Б;

«Даллас Старз» – «Каролина Харрикейнз» – 4:2;

«Нэшвилл Предаторз» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 2:4;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Ванкувер Кэнакс» – 2:4;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Детройт Ред Уингз» – 8:4.