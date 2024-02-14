Купер: Василевский оправдывает прозвище Большой кот. Пару раз Андрей спас нашу шкуру

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 Б) отметил вклад в этот результат 29-летнего российского вратаря «молний» Андрея Василевского.

«Конечно, мы должны отдать должное нашей спецбригаде меньшинства. Сегодня их игра была очень важна для нас. Василевский оправдывает своё прозвище – Большой кот, сегодня он действительно являлся таковым. Андрей спас нашу шкуру пару раз, особенно в овертайме», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн в социальной сети Х.

Отметим, что в прошедшем матче с «Бостоном» Василевский отразил 38 бросков из 40 (94,7%). Всего в нынешнем сезоне российский вратарь провёл 29 матчей, в которых продемонстрировал статистику в 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,76.