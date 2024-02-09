Журналист: Василевский может быть одним из последних вратарей, кто одержит 500 побед в НХЛ

Североамериканский журналист Пол Пидутти в статье на сайте Daily Faceoff заявил о тенденции на падение количества сыгранных матчей среди вратарей, которые являются первыми номерами в клубах.

Ещё в сезоне-2001/2002 средний первый номер появлялся в 61 игре – 75% от расписания регулярки НХЛ. Всего семь лет назад (сезон-2016/2017) средний показатель таких вратарей составлял 57 матчей. В прошлом сезоне цифра достигла среднего значения в 49 встреч.

На данный момент последним голкипером, который одержал 500 побед, является 39-летний Марк-Андре Флёри (552 победы). По прогнозу журналиста, наивысшие шансы среди действующих вратарей достичь такого же показателя у 29-летнего российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского (279).

«Двукратный обладатель Кубка Стэнли является прототипом 500 побед. Попав в основу в 22 года, он лидировал в НХЛ по количеству ошеломляющих побед пять сезонов подряд и много играет. Пессимист скажет, что он только что перенёс серьёзную операцию на спине и стал вполне обычным человеком. Вот почему так сложно одержать 500 побед. Даже почти идеальное начало карьеры может быть замедлено из-за проблем со здоровьем или трудностями в игре клуба», — написал Пидутти.

В истории НХЛ свыше 500 побед одержали только Флёри, Патрик Руа (551) и Мартин Бродо (691).