«Его игра феноменальна». Главный тренер «Эдмонтона» — о шести голевых передачах Макдэвида

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох поделился мнением о выступлении 27-летнего нападающего Коннора Макдэвида в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (8:4), в котором он отметился шестью результативными передачами.

«Думаю, статистика Макдэвида говорит сама за себя: шесть результативных передач, показатель полезности «+6», ни одного большинства, при этом наибольшее игровое время на льду. Его выступление было просто феноменальным. Если бы не его игра, вероятно, мы не сумели бы выиграть этот матч», — приводит слова Ноблоха пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, Макдэвид в нынешнем сезоне НХЛ принял участие в 47 матчах в составе «Эдмонтона», отметившись 77 (21+56) результативными действиями при показателе полезности «+22». Он делит третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком.