Новиков: интрига вокруг рекорда Овечкина подогревается умышленно — в НХЛ такое любят

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил мнение о продолжающейся погоне 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом по количеству заброшенных шайб в НХЛ Уэйна Гретцки.

«Российский хоккей болеет за Овечкина, но в Канаде и США тоже любят рекорды и тех, кто на них замахивается. Даже для того, чтобы побить рекорд двора, нужно приложить усилия. Наверное, интрига вокруг Овечкина умышленно подогревается, чтобы интерес к хоккею возрастал. Конкуренция в НХЛ серьёзная — нужны какие-то темы, чтобы раскручивать бизнес. При всём уважении к Гретцки и хоккеистам того времени, считаю, что забрасывать шайбы сейчас стало намного сложнее. Уровень вратарей стал космическим. Стоит только посмотреть, как выглядели голкиперы раньше.

Не знаю, насколько Александр спит и видит, что побьёт рекорд Гретцки. Но он выходит на лёд и показывает пример другим, что в хоккее можно достичь невозможного в таком возрасте. Он не жалеет себя. Я не зацикливаюсь на этом рекорде, а удивляюсь его психологическим и физическим границам», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в прошедшем матче с «Колорадо Эвеланш» (3:6) Овечкин продлил свою голевую серию до шести матчей. Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб. В 49 матчах нынешнего сезона на его счету 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17».