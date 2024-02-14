Василевский: надеюсь, Россию допустят на Олимпиаду до того, как нам с Кучеровым стукнет 40

29-летний российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выразил надежду, что всё-таки станет участником Олимпийских игр в составе сборной России вместе со своим одноклубником Никитой Кучеровым.

«Финалы Кубка Стэнли – это не то же самое. В сборной вся страна на тебя смотрит и поддерживает. У меня родители, бабушка смотрят, все друзья. Давайте честно, некоторые из них не особо смотрят НХЛ. Не скажу, что они совсем далеко от всего этого, просто не смотрят. А Олимпиада случается не так часто, один раз в четыре года. А для нас – раз в… ни разу. Надеюсь, нас допустят до того, как нам с Кучем стукнет 40. Если нет, я буду тренером», — цитирует Василевского The Athletic.

Отметим, что Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он дважды брал бронзу чемпионата мира (2017, 2019) и один раз – золото (2014). Всего на ЧМ Андрей провёл 19 матчей, отразив 94,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,54.