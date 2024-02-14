Стало известно, почему нападающие «Салавата» Ливо и Кулёмин остались вне состава на выезд

Как стало известно «Чемпионату», тренерский штаб «Салавата Юлаева» во главе с Виктором Козловым принял решение, что нападающим Джошу Ливо и Николаю Кулёмину надо отдохнуть перед решающими матчами сезона.

Отметим, что в предстоящей выездной серии команда из столицы республики Башкортостан сыграет на новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге со СКА (15 февраля), затем отправится в Ярославль к «Локомотиву» (17 февраля), а завершит эту серию игрой в Москве с «Динамо» (19 февраля).

Напомним, в нынешнем сезоне Ливо принял участие в 37 матчах в составе «Салавата Юлаева», отметившись 37 (15+22) результативными действиями при показателе полезности «+8». У Кулёмина в 43 матчах – 24 (12+12) очка и коэффициент полезности «+9».