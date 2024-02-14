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Балдаев и Карпухин провели яркий бой в матче «Амур» — «Трактор», получив 16 минут штрафа

Балдаев и Карпухин провели яркий бой в матче «Амур» — «Трактор», получив 16 минут штрафа
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В эти минуты в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимает челябинский «Трактор». Завершился второй период, хозяева ведут – 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
3-й период
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Телегин (Сошников, Яруллин) – 07:26 (5x5)     1:1 Дрозг (Капустин, Шевченко) – 14:11 (5x5)     2:1 Бочаров (Коршков, Барулин) – 22:56 (5x5)     3:1 Барулин (Коршков, Щемеров) – 30:49 (6x5)     4:1 Барулин (Бочаров) – 48:34 (5x5)    

В середине встречи эмоции хоккеистов вышли на пик – американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон в своей зоне встретил ударом в спину защитника «Амура» Ефима Гуркина. После этого защитник хабаровчан Виктор Балдаев отправился в чужую зону, где решил отомстить иностранному легионеру, за которого и вступился Илья Карпухин. В результате Балдаев и Карпухин сначала выясняли отношения в углу площадки, однако после неудачной попытки их утихомирить от арбитров встречи они продолжили выяснение отношений уже в центре льда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В итоге Балдаев был наказан за блокировку (2 минуты), грубость (2 минуты) и драку (5 минут), а Карпухин – за грубость (2 минуты) и драку (5 минут). В общей сложности хоккеисты заработали 16 минут штрафа.

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