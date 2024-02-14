Балдаев и Карпухин провели яркий бой в матче «Амур» — «Трактор», получив 16 минут штрафа

В эти минуты в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимает челябинский «Трактор». Завершился второй период, хозяева ведут – 3:1.

В середине встречи эмоции хоккеистов вышли на пик – американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон в своей зоне встретил ударом в спину защитника «Амура» Ефима Гуркина. После этого защитник хабаровчан Виктор Балдаев отправился в чужую зону, где решил отомстить иностранному легионеру, за которого и вступился Илья Карпухин. В результате Балдаев и Карпухин сначала выясняли отношения в углу площадки, однако после неудачной попытки их утихомирить от арбитров встречи они продолжили выяснение отношений уже в центре льда.

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В итоге Балдаев был наказан за блокировку (2 минуты), грубость (2 минуты) и драку (5 минут), а Карпухин – за грубость (2 минуты) и драку (5 минут). В общей сложности хоккеисты заработали 16 минут штрафа.