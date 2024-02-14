Сушинский: не верю, что «Торпедо» и «Северсталь» заберутся высоко, но кровь они попортят

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский оценил шансы нижегородского «Торпедо» и череповецкой «Северстали» в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

«На Западе едва ли не каждый клуб может побороться за кубок? Там есть очень яркие хорошие команды. «Динамо» московское на хорошем ходу. «Локомотив» сейчас вот подсбавил, но я думаю, что игроков нагрузили перед плей-офф. Игорь Никитин готовит уже к розыгрышу Кубка Гагарина. «Спартак» на ходу, СКА на ходу. «Торпедо» очень хорошее. «Северсталь» тоже крепкий орешек, я вам скажу. Конечно, не верю, что Нижний Новгород и Череповец заберутся высоко, но, думаю, кровь они попортят», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Северсталь», набрав 74 очка в 62 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (74) – на шестой строчке.