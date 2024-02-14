Егор Афанасьев стал 60-м российским хоккеистом, вышедшим на лёд в НХЛ в нынешнем сезоне

Прошедшей ночью в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на льду дебютировал ещё один российский хоккеист – 23-летний нападающий «Нэшвилл Предаторз» Егор Афанасьев в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4).

Афанасьев провёл на льду 10 минут 30 секунд (16 смен), отметившись тремя бросками и заработав показатель полезности «-1».

Примечательно, что рекордное количество россиян за один сезон НХЛ было зафиксировано в сезоне-2000/2001, когда минимум один матч провели 72 игрока из России. В прошлом сезоне на льду в НХЛ появлялось 62 российских хоккеиста.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Афанасьев провёл 17 матчей в НХЛ в составе «Нэшвилла», в которых отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-7».