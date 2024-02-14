«Для нас он русский». Чемпион мира — о решении КХЛ не возвращать «Сибири» очки

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский прокомментировал решение КХЛ-ФХР оставить в силе наказание «Сибири» о присуждении технических поражений за превышение лимита на легионеров в матчах регулярного чемпионата сезона-2023/2024.

«Решение КХЛ по «Сибири»? Я не могу рассуждать, я не в курсе вопроса просто, как это возможно вообще, что легионер лишний был. Запутанная ситуация? Да. Если б я был внутри и понимал, что произошло, кто виноват… А так, нам не говорят, мы чётко не понимаем. Мы знаем, русский – он русский. Для нас он русский (смеётся). Он и есть русский», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в январе «Сибири» было засчитано четыре технических поражения за нарушения лимита на легионеров в первых четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ. Защитник Фёдор Гордеев был признан четвёртым легионером и не имел права выступать за сборную России.